İtalya'nın yeni başbakanından Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyalog için çalışma sözü

"Balkanlar, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere Akdeniz bölgesi ve Afrika'ya yönelik ilgimiz güçlü biçimde devam edecek.

"Pandemi, ekonomimizin en iç içe olduğu partnerlerimizle daha yoğun bir alışverişe ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Bu, İtalya'nın Fransa ve Almanya ile stratejik ilişkilerini daha iyi yapılandırma ve güçlendirme ihtiyacını beraberinde getiriyor.

"Ancak aynı zamanda, İspanya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs gibi Akdeniz konusunda özel bir hassasiyeti, çevre ve göç alanlarındaki sorunları paylaştığımız devletlerle de işbirliğini pekiştirmek gerekecek.

"Bir NATO ortağı ve müttefiki olan Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyaloğun tesisi için çalışmayı da sürdüreceğiz.

Draghi bu sözlerinin ardından Rusya ile de diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışacaklarını söyledi ve "Bu ülkede ve vatandaşların haklarının sıklıkla ihlal edildiği diğer ülkelerde yaşananları endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Çin gibi ülkelerde artan gerilimleri de kaygıyla izlediklerini belirten Draghi, öte yandan ABD'de iktidara gelen yeni yönetimin "Avrupa ve geleneksel müttefikler için daha işbirlikçi bir yaklaşıma" işaret ettiğini de vurguladı.

Mario Draghi, hükümetin programında öncelikli başlıklar arasında ayrıca pandemi ve etkileriyle mücadele, küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları, cinsiyet eşitliği gibi konuları da saydı.