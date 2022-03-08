İtalya'nın göçmen karşıtı sağcı lideri Salvini, Ukraynalı göçmenlere yardıma gitti

Ülkede İçişleri Bakanı olduğu 2018-2019 yıllarında Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerinin İtalya’ya yanaşmasına izin vermemesiyle bilinen göç karşıtı Salvini'nin, bugünlerde çok sayıda Ukraynalı'nın geldiği Polonya'nın sınır kenti Przemysl'i ziyaret etmesi dikkati çekti.

Başta yetim ve engelliler olmak üzere savaştan kaçanlara yardım etmek üzere Przemysl'e geldiğini ifade eden Salvini, burada yaptığı açıklamada, ilaç, giysi, oyuncak getirmenin ve kadınları, çocukları İtalya’ya götürmenin yapmaya değer bir iş olduğunu söyledi.

Salvini, "Polonya çok şey yapıyor, 1 milyon mülteci söz konusu. Avrupa ise daha fazlasını yapmalı. Polonya biraz yalnız kaldı." ifadelerini kullandı.

Salvini, Przemysl'de istasyon önünde tepkiyle karşılandı. Przemysl Belediye Başkanı Wojciech Bakun, Salvini'nin yanında, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olan bir tişört açarak, Putin'e hayranlığıyla bilinen aşırı sağcı lidere sert tepki gösterdi.

Başkan Bakun, Salvini'ye yönelik "Sizi (makamıma) kabul etmiyorum, onu kınamak için benimle sınıra gelin." dedi.

İstasyon çevresindeki bir grup İtalyanın da Salvini'ye "Palyaço" diye bağırdığı görüntülere yansıdı.

Matteo Salvini ise kendisine yönelik tepkiler için, "İtalya ya da Polonya solunun polemikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz, savaştan kaçanlara yardım etmek için buradayız." şeklinde karşılık verdi.

Bu arada, Salvini'nin Polonya ziyareti, kendi ülkesinde de tartışma konusu oldu.

Salvini'nin partisi Lig ile Mario Draghi liderliğindeki hükümette koalisyon ortağı olan Italia Viva Partisi'nin lideri Matteo Renzi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salvini'ye her şekilde söyledim. Bu aşamada siyasete ihtiyaç var, maskaralıklara değil. Polonyalı belediye başkanı, ona bunu daha net bir şekilde izah etti. Salvini, bir an önce evine dönse daha iyi, onun için daha iyi." diye yazdı.

Merkez solun çatı partisi Demokratik Parti'den senatör Andrea Marccuci de Salvini için "(Onun) Putin ile ilişkisi herkes için utanç verici." ifadesini kullandı.

Salvini'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayıp, göçmenlerin yardımına gitmesi, İtalyan basını ve yabancı basında "U" dönüşü olarak yorumlandı.