İtalya'nın göbeğinde 'aslan' paniği!

İtalyan basınında yer alan haberlerde, başkent Roma'nın batısındaki sahil kasabası Ladispoli'de kurulan bir sirk bünyesinde bulunan aslanın, dün öğleden sonra 15.00 sularında sirkten kaçtığı belirtildi.

Aslanın kaçtığı haberlerinin hızla yayılması üzerine Ladispoli Belediye Başkanı Alessandro Grando'nun, saat 16.30 civarında aslanın sirkten kaçtığı haberini resmen doğruladığı ve vatandaşlardan evde kalmalarını istediği ifade edildi.

Başkanın açıklamasıyla kentte hayvanı yakalamak için uzman veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri tarafından hemen çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Yakalama çalışmaları sürerken aslanın, saat 18.30-19.00 civarında özellikle kent merkezinde evlerin arasında dolaşmasının belde de büyük korku ve endişeye yol açtığı aktarıldı.

Uyuşturucu iğne ile vuruldu

Bölgede havadan tarama yapan bir polis helikopterinin saat 21.00 civarında kent merkezine yakın ekili bir tarlada aslanın yerini tespit ettiği, hemen ardından hayvana sakinleştirici mermilerle müdahale edildiği bildirildi.

Aslanın, sakinleştiricinin etkisiyle uyumasının ardından emniyet altına alındığı, daha sonra da sirk personeline teslim edildiği açıklandı.