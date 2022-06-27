İtalya'nın en büyük nehri Po'da kuraklık sebebiyle su seviyesi düşmeye devam ediyor

Yılbaşından bu yana yağış miktarındaki düşüklük ve aşırı sıcakların etkisiyle tarihinin en ciddi kuraklık kriziyle karşı karşıya olan İtalya'da kuraklığa dair endişe verici haberler gelmeye devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, SKYTG24 kanalına yaptığı açıklamada, Po'daki su seviyesinin mevsim normallerinin yüzde 80 altında olduğunu söyledi.

Curcio, son yılların ortalamasına göre bu yıl yüzde 40-50 daha az yağmur ve yüzde 70 daha az kar yağdığını belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, suyun taksim ve dağıtılması da olmak üzere OHAL kapsamında alınacak kararların değerlendirildiğini ifade etti.

Curcio, ülkede kuraklığın dışında yangınların da endişe verici boyutta olduğunu belirterek, bu yılki yangınların, geçen yıla göre iki kattan biraz fazla ve 2020'ye göre ise altı kattan daha fazla olduğunu dile getirdi.

Bu arada, kuraklıktan etkilenen yerlerin başında gelen Lombardiya Bölgesi'nde Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana da İtalya'nın özellikle kuzey bölgelerini etkileyen kuraklık krizinin, bölgelerinde bugüne kadar görülen en kötü kuraklık krizi olduğunu, daha önce böyle bir su krizi yaşamadıklarını söyledi.

Diğer yandan, Po Nehri'ndeki kuraklık, tarımsal üretim bakımından da yetkililerin alarm vermesine yol açıyor. Nehirdeki su seviyesinin azalmasının tarımsal üretimin yüzde 30'unu tehdit ettiği belirtiliyor.