İtalya'nın Cumhurbaşkanı yeniden Sergio Mattarella oldu

İtalya'nın yeni Cumhurbaşkanı Parlamento'da 8'inci turda yapılan oylamada belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı için hükümet ortaklarının uzlaşmasının ardından yapılan oylamada Sergio Mattarella 759 oy aldı.

Mattarella ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

80 yaşındaki Mattarella 7 yılllık bir süre için görev yapacak.