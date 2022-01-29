İtalya'nın Cumhurbaşkanı yeniden Sergio Mattarella oldu
İtalya’da Cumhurbaşkanlığı seçimini Sergio Mattarella kazandı. Mattarella ikinci kez bu göreve seçilerek ülkenin 13. Cumhurbaşkanı oldu.
İtalya'nın yeni Cumhurbaşkanı Parlamento'da 8'inci turda yapılan oylamada belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı için hükümet ortaklarının uzlaşmasının ardından yapılan oylamada Sergio Mattarella 759 oy aldı.
Mattarella ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.
80 yaşındaki Mattarella 7 yılllık bir süre için görev yapacak.
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