AjansHaber.com.tr Dünya Avustralya Büyükelçisi balkondan düşerek öldü

İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi balkondan düşerek öldü

İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi Francesca Tardioli, tatil için geldiği ülkesindeki konutunun balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, birkaç günlük tatilini geçirmek üzere memleketi Foligno kentinde bulunan Büyükelçi Tardioli, dün akşam konutunun balkonundan düştü. Tardioli, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İtalyan jandarmasının soruşturmasının sürdüğü, yapılan ilk incelemeler sonucunda, Tardioli'nin dengesini kaybederek balkondan düştüğü kaydedildi.

57 yaşındaki Tardioli'nin Eylül 2019'dan bu yana İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi olarak görev yaptığı belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Tardioli’nin ölümünün yasının derin üzüntüyle tutulduğu ve kendisinin büyük bir diplomat ve devlet hizmetkarı olarak hatırlanacağı ifade edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dubai'ye kaçan üç kadın erkek çıktı
Binlerce yerli kadın zorla kısırlaştırılmış
Bill Gates ağzını hayra açmadı
Bölge savcısından şoke eden açıklama
FETÖ’cülerin cezaevinde öldü yalanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidecek
707 yeni yatırım teşvik belgesi verildi