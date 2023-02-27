İtalyan yıldızın formasını yaktılar! Kendi taraftarlarından büyük tepki

Yaz transfer sezonunda Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli'ye, 11 haftadır galibiyet yüzü göremeyen kendi taraftarlarından tepki geldi.

İsviçre Süper Ligi'nde St. Gallen'le sahasında karşılaşan ve mücadeleden 4-0'lık mağlubiyet ile ayrılan Sion'da taraftarlar çileden çıktı.

Formasını yaktılar

Büyük umutlarla transfer edilen fakat beklentilerin uzağında kalan Mario Balotelli'ye St. Gallen karşılaşması sonrası Sion taraftarı büyük tepki gösterdi. Taraftarlar tribünlerde 4-0'ın ardından Balotelli formasını ateşe verdi.

32 yaşındaki İtalyan forvet, bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 14 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son haftalarda hücumda da oldukça etkisiz olan Balotelli'nin tepkilere ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.