İtalyan yıldız dev teklife 'evet' dedi!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, İtalyan basınında transfer gündeminden düşmüyor.

La Repubblica'nın haberine göre; Juventus bir süredir temasta olduğu Zaniolo ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulübün teklifine "evet" dediği iddia edilirken, haberde "Sırada Galatasaray'ı ikna etmek var" ifadeleri kullanıldı.

25 milyon euro teklif edildi

Transfer için sarı-kırmızılı kulübün 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini istediği belirtilirken Juventus'un ise 25 milyon euroluk bir teklif sunduğu öne sürüldü.

İngiltere'den de isteyen var

Öte yandan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'yi göreve getirmesi beklenen Aston Villa'nın da transferdeki ilk hedefinin Nicolo Zaniolo olduğu iddia edildi.