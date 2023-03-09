İtalyan teknik adam, "Zaniolo'yu Galatasaray'a gitmesi için ikna ettim" dedi

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferi hakkında bir itirafta bulundu.

Mancini, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadro dışı bıraktığı ve bazı taraftarların hakaret ile tehditlerinin hedefi olan Zaniolo'nun Türkiye'ye gitmesini söylediğini açıkladı.

İtalya basınından Il Messaggero'ya konuşan tecrübeli teknik adam, 23 yaşındaki yıldızın kendisine fikrini sorduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray’a gitmesini söyledim. Çünkü forma giymesi ve oynaması gerekiyor. Umarım Galatasaray'da oynar. Çünkü bizim için önemli. Tek olasılık Türkiye’ye gitmesiydi."

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın Alanyaspor ve İstanbuspor ile oynadıkları hazırlık maçlarında 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.