İtalyan otomobil üreticisi 60'ıncı yaşına özel araç tanıttı
Lamborghini, 60'ıncı yılına özel ürettiği aracını tanıttı. Bugüne kadar ürettiği en güçlü V12 motorlu otomobilin tanıtımını yaptı. 814 beygir güç ve 725 Nm tork üreten Revuelto isimli otomobil, Aventador'un yerini alacak.
İtalyan süperspor otomobil üreticisi Lamborghini, 60'ıncı yaşını yeni bir model ile kutluyor. Markanın yeni V12 motorlu yeni otomobilinin adı ise Revuelto olarak açıklandı.
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Aventador'un yerini alacak model, markanın 57 yıl önce piyasaya sürdüğü ve günümüzde koleksiyonerlerin rağbet gösterdiği Miura'nın genlerini taşıdığı belirtiliyor.
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Aventador'un yaşam döngüsünü 11 yıl boyunca devam ettiren Lamborghini'nin, Revuelto için de şimdiden 2 yıl sonrasına sipariş aldığı açıklandı.
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İtalyan markanın ilk plug-in hibrit modeli unvanın taşıyan Revuelto'nun kaputunun altında 6.5-litre V12 motor görev yapıyor.
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