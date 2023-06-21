İtalyan devinden Cimbom'a inanılmaz teklif!

İtalya Serie A'de geçtiğimiz sezonu 7. sırada bitiren ve kabus gibi bir dönemden geçen Juventus, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Çizme temsilcisi, bu doğrultuda Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için sarı-kırmızılı kulübe teklif hazırlığında bulunuyor.

Moise Kean ile McKennie önerilecek

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Torino ekibi, Zaniolo için Galatasaray'a Weston McKennie ve Moise Kean'in de içinde bulunduğu bir teklif iletecek.

Weston McKennie'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için Moise Kean ile de ilgilenebileceği belirtildi. Zaniolo'nun İtalya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan 23 yaşındaki Kean, bu sezon Serie A'da 28 maçta, 6 kez ağları havalandırdı. İtalyan forvetin transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

24 yaşındaki Weston McKennie ise geçtiğimiz sezonu Leeds United'da kiralık olarak geçirdi. ABD'li orta saha, Premier League'de 19 maçta şans buldu.