İtalyan devi, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor!

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için İtalya'nın Serie A ekibi Inter yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İtalya'nın köklü kulübü Inter sezon sonunda Machester United'a transfer olması beklenen Denzel Dumfries'in yerini Ferdi Kadıoğlu ile doldurmak istiyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Mavi-siyahlı ekip 23 yaşındaki milli yıldızı transfer etmek için 25 milyon euroluk bütçe ayırdı.

Fenerbahçe önümüzdeki yaz Ferdi Kadıoğlu transferinden büyük gelir elde etmeyi hedefliyor.

Transferin 25 milyon euroluk rakamla gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek.