İtalyan devi, Cimbom'un yıldızına göz koydu!

Milan, gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek adına Galatasaray'dan Victor Nelsson'un transferini düşündüğü aktarıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın deneyimli savunma oyuncusu Simon Kjaer'in, kulübüne Nelsson'u önerdiği öne sürüldü.

Nelsson'un, Galatasaray'a 2021 yazında transfer olduğu ve performansıyla Süper Lig'in en iyi savunmacılardan biri olduğu belirtildi.

Milan yakın takipte

Nelsson'un piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Milan'ın da Danimarkalı futbolcuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

Milan'da Simon Kjaer ve Fikayo Tomori'nin fiziksel sorunları olduğu ayrıca Kjaer'in ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle İtalyan ekibi için savunma transferinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Serbest kalma bedeli 25 milyon euro

Galatasaray'da bu sezon 30 maça çıkan Victor Nelsson, 1 kez gol sevinci yaşadı.

2021 yazında Kopenhag'dan kadroya katılan 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Danimarkalı oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro.