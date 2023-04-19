İtalyan devi, Cimbom'un dinamosunu istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray son olarak sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yarışını sürdürürken kadrosundaki bazı isimler de yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Uruguaylı orta saha Lucas Torreira...

Aslan'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı yıldız futbolcunun talipleri çoğalıyor.

Lucas Torreira özellikle İtalya Serie A ekiplerinin radarında... Bununla ilgili son iddia da İtalya'dan geldi. Il Messaggero'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Kulübün önümüzdeki transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 müsabakada görev alan Torreira, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.