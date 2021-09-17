İtalyan basını kaleci Strakosha'yı yerden yere vurdu

Galatasaray'ın Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği maçta yaptığı inanılmaz hata ile maça damga vuran Thomas Strakosha, İtalyan basınında sert sözlerle eleştirildi. Gol pozisyonuna ait fotoğraflar ve videolar çizme basınında manşetleri süsledi. İtalya'nın en ünlü spor gazetesi La Gazetta Dello Sport, "Kabus gibi Strakosha" başlığını attı.

İşte İtalyan basınında Galatasaray - Lazio maçı değerlendirmeleri:

La Gazetta Dello Sport : "Strakosha harakiri yaptı"

“Sarri’nin ilk 11 tercihleri tatmin edici değildi. Savunmadan belki sadece Acerbi’yi dışarıda tutmak gerekir. Strakosha kabus gibiydi. Strakosha harakiri yaptı, Galatasaray hediyeyi geri çevirmedi"

La Lazio Siamo Noi: "Strakosha'nın bedelini ödediler"

"Strakosha’nın yaptığı büyük hatanın bedelini ödediler. Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol belirleyici oldu"