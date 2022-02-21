İtalyan Bakan Di Maio: "Avrupa üzerinde yıkıcı sonuçları olacak savaştan kaçınmalıyız"

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'ne katılan Di Maio, burada Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime değindi.

İtalyan bakan, bu krizin çözümünde diplomasiye inandıklarını belirterek, geçen hafta Kiev'e ve Moskova'ya yaptığı ziyaretlerde diplomatik bir çözüm konusunda tam istek olduğunu ifade etti.

Di Maio, "Diyalog, bu krizi çözmenin parolası olmalı. Fakat, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki operasyonlarını da büyük bir endişe ile izlediğimiz aşikar. Gerginliğin düşmesini ve diplomatik çözümün üstün gelmesini umut ediyoruz. Avrupa üzerinde yıkıcı sonuçları olacak bir savaştan kaçınmalıyız." diye konuştu.

Luigi Di Maio, Ukrayna'daki İtalyan vatandaşlarına da bu ülkeden ayrılması çağrısı yaparken, Kiev'deki İtalyan büyükelçiliğinin faaliyetlerini tam olarak sürdüreceğini bununla Ukrayna halkına yakın durduklarına dair bir sinyal vermek istediklerini aktardı.

İtalya Dışişleri Bakanı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Ukrayna'da temel bir rolü olduğunu, 15 İtalyan gözlemcinin Ukrayna'da önemli bir görev yürüttüğünü dolayısıyla gözlemcilerinin bu göreve devam etmesine dair onay verdiklerini söyledi.