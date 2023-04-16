İtalya'dan Fenerbahçe için sürpriz iddia

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Maçtan sonra takımdaki geleceği ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kalması için Başkan Ali Koç'un görevine devam etmesi gerektiğini aktardı.

Konuyla ilgili İtalyan basını ise Jesus'un ayrılması durumunda sarı-lacivertlilerin yeni hocasının Süper Lig'den olacağını ileri sürdü.

Sürpriz Pirlo iddiası

İtalyanların ünlü gazetecilerinden Nicolo Schira ise Portekizli hocanın sarı-lacivertlilerle sözleşme yenilememesi durumunda Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'yu gündemine alacağını iddia etti. Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'dan yüklü bir teklif aldı. Portekizli hocanın bu teklifi kabul etmesi durumunda ise sarı-lacivertliler hocalık görevini Pirlo'ya vermeye çalışacak.

İtalyan gazeteci haberinde, Trabzonspor’un da teknik direktörlüğe Pirlo'yu getirmek istediğini belirtti.