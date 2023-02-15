İtalya'dan AB'ye benzinli otomobil tepkisi

Salvini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, AP'de bugünkü oylamayla kabul edilen yasaklama kararını sert şekilde eleştirdi.

Matteo Salvini, "Çılgın ve şaşırtıcı bir karar. İtalyan ve Avrupa sanayisine, işçilerine karşı Çin yararına bir karar. İdeoloji mi, cehalet mi yoksa kötü niyet mi?" paylaşımında bulundu.

Bu arada, İtalya'da sağ koalisyon hükümetini oluşturan aşırı sağcı Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI), Salvini'nin partisi (Lig) ve Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın, AP'deki oylamada yasa tasarısı aleyhinde oy kullandığı basına yansıdı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda otomobillere ve hafif ticari taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenleme oylanmıştı.

AB'nin iklim hedefiyle uyumlu olarak yeni otomobillere yönelik katı karbon emisyon standartları getiren yasa, 340 "evet", 279 "hayır" ve 21 "çekimser" oyla kabul edilmişti.

Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek, ayrıca otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.