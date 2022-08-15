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İtalya’daki Garda Gölü kuruyor

İtalya’nın en büyük gölü olan Garda Gölü’ndeki su seviyesi tarihin en yüksek seviyesine indi.

İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü’ndeki su seviyesi Avrupa'daki aşırı kuraklığın ortasında tarihin en düşük seviyesine indi. Gölde bulunan Sirmione Yarımadası'nı çevreleyen kayalar, suyun azalmasıyla ortaya çıktı.

Turist Beatrice Masi, geçtiğimiz yıl gölü ziyaret ettiğini ve bu sene tekrar geldiğini belirterek, “Manzaranın çok değiştiğini gördük. Buraya geldiğimizde şok olduk çünkü su seviyesi çok azalmış” dedi.

Kuzey İtalya’da bu yıl kar yağışı yüzde 70 oranında azaldı. İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, Hollanda ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu yaz su kullanımını kısıtlamayı teşvik ediyor.

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