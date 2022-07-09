İtalya'da tecavüzden yargılanan bir kişi, kadın tarafından tahrik edildiği gerekçesiyle beraat etti

Böylelikle 2019'da söz konusu suçtan adama verilen 2 yıllık hapis cezası mahkeme tarafından bozulmuş oldu.

Temyiz Mahkemesi'nin tutanaklarına göre kadın ve erkek Mayıs 2019'da Torino'daki bir barın tuvaletinde cinsel ilişki yaşadı. Kadın, yargılama sürecinde yaşanan ilişkiye rıza göstermediğini savundu.

Ancak yargıç, "âşırı alkol kullanımının genç adamın kadına yaklaşmasına neden olduğu" ve kadının tuvalet kapısını açık bırakmasının "bir davet" olarak algılandığı sonucuna vardı.

Mahkeme, aşırı alkol kullanımının etkisiyle kadının, tuvalet kapısında bekleyen genç adamın kendisine yaklaşmasına sebebiyet verdiğine" hükmetti.

Adam, kadını soyduğunu kabul etmiş ancak mahkeme, kadının pantolonundaki yırtık fermuarın "eski ve yıpranmış" olduğuna karar verdi.

Karar İtalyan siyasetçiler ve kadın hakları grupları tarafından kınandı.

Milletvekili Laura Ravetto cezanın "tüyler ürpertici" olduğunu söylerken, Demokrat Parti Senatörü Valeria Valente davanın "ciddi" olduğunu belirtti.

Beş Yıldız Hareketi Milletvekili Maria Edera Spadoni ise kararın "şiddetle mücadeleyi geriye götürdüğünü" belirterek mahkemeye tepki gösterdi.

Savcılar 'mantıksız' buldukları karara itiraz ettiklerini açıkladı.