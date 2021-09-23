İtalya'da rahip, uyuşturucu ve seks partileri için kilise fonundan 117 bin dolar çaldı

İtalya’da bir bir rahip, Katolik Kilisesi fonları ve bağışlardan 117 bin dolar çalarak uyuşturucu ve seks partileri için kullanmaktan suçlu bulundu.

New York Post’ta yer alan habere göre, İtalya’nın Prato kentinde yaşayan 40 yaşındaki Francesco Spagnesi, ev arkadaşının Hollanda’dan “tecavüz ilacı” olarak adlandırılan GHB getirttiğini öğrenilmesinin ardından yakalandı.

Polis, geçen iki yılda Spagnesi’nin ev partilerine katıldığını açıklayan 200 kişiyle konuştu. Olayla bağlantılı iki kişinin dijital platformlardan bu partilere gelecek kişiler bulduğu öğrenildi.

Spagnesi’nin eski bir tıp fakültesi öğrencisi olduğu, daha sonra 26 yaşında rahip olmak için okulu bıraktığı belirtildi. Rahip, seks partileri ve uyuşturucu için kilise fonundan 117 bin dolar çaldı.

Avukatı Costanza Malerba, Spagnesi’nin uyuşturucu satın aldığını ve temin ettiğini kabul ettiğini kilisenin parasını çaldığını da itiraf edeceğini söyledi.