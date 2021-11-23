İtalya'da ötanaziye ilk onay çıktı

İtalya’da 11 yıldır felçli olan 43 yaşındaki bir hastanın hayatına son verme isteği sağlık makamları etik kurulu tarafından onaylandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ölüm hakkını savunan sivil toplum grubu, yaptığı açıklamayla, bir kamyon şoförünün yardımla hayatına son verme talebinin, Marche bölgesi sağlık makamları etik kurul tarafından kabul edildiğini duyurdu.İncelemenin 13 ay sürdüğü belirtiliyor.

"Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum. Yorgunum ve hayatımın sonunu seçmekte özgür olmak istiyorum"

Boynundan aşağısı 11 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası felç olan 43 yaşındaki kamyon şoförü, söz konusu kararı, "Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum. Yorgunum ve hayatımın sonunu seçmekte özgür olmak istiyorum" sözleriyle değerlendirdi.

İtalya'da ilk ötanazi kararı

Ötanazinin yasak olduğu İtalya'da alınan bu karar, bu konuda bir ilk olma özelliği taşıyor.

İtalya'da Anayasa Mahkemesi, Kasım 2019'da aldığı kararla, belirli sıkı kıstaslara dayanmak şartıyla yardımla hayata son vermenin önünü açmıştı.

Söz konusu kararda, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı bulunan, fiziki ve psikolojik durumu tedaviye uygun olmayan ama aldığı kararın bilincinde olan kişilerin, yardımla hayata son verme taleplerinin bölgelerindeki etik kurulun onaylaması halinde herhangi bir yasa dışı durumun olmadığına hükmedilmişti.