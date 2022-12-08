İtalyan sağcıları Dünya Kupası'ndan İspanya'yı eleyen Faslılara saldırdı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkma başarısı, 6 Aralık'ta İtalya'nın özellikle kuzeydeki kentlerinde yaşayan Faslılar tarafından coşkuyla kutlanırken, Verona kentindeki etkinliklerde bir grup aşırı sağcı Faslı taraftarlara saldırdı. Siyah giyimli aşırı sağcı, ırkçı bir grup, önlerinden Fas bayrağı sallayarak geçen arabalara saldırdı ve içindekilerle araçlara zarar verdi.

Sosyal medyada da yer alan görüntülerde, söz konusu siyah giyimli kişilerin, zincir ve sopalarla araçlarıyla kutlama yaparak caddelerden geçenlere saldırdığı görülüyor.

Kentte kutlama yapan bir kadın taraftarın, arabasının camlarının kırılması sonucu hafif şekilde yaralandığı olaylara polis müdahale ederken, aşırı sağcı ve faşist oldukları belirtilen 13 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda söz konusu kişilerin, kaos yaratmak ve olay çıkarmak için orada bulunduklarını da tespit ettiği haberlere yansıdı.

Sosyal medyadaki ırkçı yorumlar

Faslıların kutlamalarına yönelik İtalya'da bazı sosyal medya kullanıcılarının ırkçı yorumları da dikkati çekti. Faslılara karşı nefter içeren yorumlar yapan ırkçılar güvenlik güçlerinin Faslıları tazyikli su sıkarak dağıtmamasını da eleştirdi.

Salvini: "Umarım sorumlular tespit edilir ve tüm zararlar ödenir"

Bu arada göç karşıtı görüşleriyle bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, İtalya'da yaşayan Faslıların kutlamasını Facebook hesabından eleştirerek "Umarım sorumlular tespit edilir ve tüm zararlar ödenir." iadesine yer verdi.

Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi, 6 Aralık Salı akşamı İtalya'nın Milano, Torino ve Verona gibi büyük kentleri başta olmak üzere pek çok kentte coşkuyla kutlanmıştı.