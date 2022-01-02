İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden zirve yaptı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 266 bin 939’a ulaşırken, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı ise 1297’ye çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 artarak 137 bin 513’e ulaştı.

Dün İtalya'da 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 432 artarak 5 milyon 107 bin 729 oldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 111 milyon 161 bin 728 doz aşı uygulandı.