AjansHaber.com.tr Gündem İtalya'da helikopter kazasında 7 kişi öldü!

İtalya'da helikopter kazasında 7 kişi öldü!

İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi. Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı.

Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.

Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TUA'dan Çin roketi açıklaması
Kendi yıktığı duvarın altında kaldı!
Bakan Dönmez'den gaz merkezi açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Atama kararları Resmi Gazete'de
Yeni tutarlar belli oldu, trafik cezalarına dikkat
KYK faizleri siliniyor! Teklif TBMM'den geçti!