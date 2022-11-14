İtalya ve Fransa'nın liderleri düzensiz göç sorununu görüştü

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait gemileri acil sağlık koşulları haricinde İtalyan limanlarına yanaştırmak istememesi nedeniyle geçen hafta gerilen Roma-Paris ilişkisinde bugün üst düzey bir temas gerçekleşti.

Roma Quirinale Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mattarella ile Macron'un bu sabah bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtilerek "Liderler, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem Avrupa Birliği'nde olmak üzere her alandaki ilişkilerin büyük önem taşıdığını teyit etti ve bunun uygulamaya da yansıtılmasının gerekliliğini paylaştı." ifadesi kullanıldı.

Paris'teki Elysee Sarayı'ndan da aynı ortak açıklamanın yapıldığı belirtildi.

İtalya-Fransa ilişkileri düzensiz göç meselesinden gerilmişti

İtalya'nın, geçen hafta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran 4 STK gemisine önce limanlarını açmakta direnmesi, ardından da liman verdiği 3 geminin 2'sindeki göçmenleri acil sağlık koşullarına göre "seçerek" tahliye etmesi, söz konusu 4 gemiden birine limanlarını açan Fransa'nın sert tepkisini çekmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın STK gemilerini kabul etmemesindeki ısrarın "anlaşılmaz bir tercih" olduğunu kaydetmişti.

"İtalya'yı sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla" suçlayan Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmenleri yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını duyurmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Fransa'nın bu tepkisini, "anlaşılmaz, haksız ve agresif" olarak nitelemişti.