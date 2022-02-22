İtalya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki gösterdi

Di Maio, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Rus makamlarının, sözde ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerini tanıma kararı, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanmalı ve diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel teşkil etmektedir. İtalya, Ukrayna'nın uluslararası düzeyde tanınan sınırları içinde toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede tek taraflı atılan adımların, istikrar ve güvenlik koşullarının sağlanmasını engellediğini kaydeden Di Maio, tüm tarafları uygun formatta müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Di Maio, Rusya'ya verilecek yanıtı koordine etmek üzere İtalya'nın, Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da aktardı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.