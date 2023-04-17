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İtalya Mali Polisi, Akdeniz'de 2 ton kokain ele geçirdi

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekiplerinin, Sicilya Adası'nın doğusunda Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

Mali Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Katanya iline bağlı mali polis ekipleri, havadan rutin kıyı kontrol faaliyetleri sırasında deniz yüzeyinde ışıklı sinyal cihazı bulunduğunu ve ağ yardımıyla bir arada tutulan çok sayıda paket olduğunu tespit etti.

Operasyonla denizden toplanan 70 kadar pakette yaklaşık 2 ton kokain bulunduğu belirlendi.

Denizde ele geçirilen kokaine Katanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Mali Polisin açıklamasında paketlerin ambalajının suda batmayan özellikte olduğu belirtildi, üzerlerindeki ışıklı sinyal cihazından, güzergahtaki gemilerden biri tarafından alınmak amacıyla denize bırakılmış u

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