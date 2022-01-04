İtalya cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gidiyor

İtalyan parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta oylama yapacak.

İtalya'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi, koronavirüs enfeksiyon dalgasını kontrol altına almaya çalışan Başbakan Mario Draghi hükümetinin geleceğini etkileyebilir.

Başbakan Draghi, 11 aylık hükümete son vererek ve yeni bir başbakan seçme ya da yeni seçimleri planlanandan bir yıl erken yapma seçeneğiyle cumhurbaşkanı olmak istediğini açıkça belirtti.



Ancak, 74 yaşındaki eski Avrupa Merkez Bankası başkanının seçilme garantisi yok. İtalya'nın merkez sağ partilerinin ilk tercihinin, 85 yaşındaki dört kez başbakan olan Silvio Berlusconi olduğu belirtiliyor.