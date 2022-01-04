AjansHaber.com.tr Gündem İtalya cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gidiyor

İtalya cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gidiyor

İtalyan parlamentosu, ülkede devam eden siyasi krizin gölgesinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta toplanacak. İtalya'da Berlusconi ismi yeniden öne çıktı.

İtalyan parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak'ta oylama yapacak.

İtalya'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi, koronavirüs enfeksiyon dalgasını kontrol altına almaya çalışan Başbakan Mario Draghi hükümetinin geleceğini etkileyebilir.
Başbakan Draghi, 11 aylık hükümete son vererek ve yeni bir başbakan seçme ya da yeni seçimleri planlanandan bir yıl erken yapma seçeneğiyle cumhurbaşkanı olmak istediğini açıkça belirtti.


Ancak, 74 yaşındaki eski Avrupa Merkez Bankası başkanının seçilme garantisi yok. İtalya'nın merkez sağ partilerinin ilk tercihinin, 85 yaşındaki dört kez başbakan olan Silvio Berlusconi olduğu belirtiliyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Sigara ve alkolde ÖTV zammı
Borsa haftaya yükselişle başladı
2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bebek kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
FETÖ mahrem imamının işkence iddiası çürütüldü