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İtalya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifası nedeniyle parlamentoyu feshetti.

İtalya'da erken seçime gidilecek.

İtalya'da Başbakan Draghi görevinden istifa ettiİtalya'da Başbakan Draghi görevinden istifa ettiDünya

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Mario Draghi'nin istifası nedeniyle parlamentoyu feshetti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca Parlamentonun iki kanadının başkanlarını dinledikten sonra Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

İtalya’da parlamentonun feshedilmesi sonrası net bir tarih açıklanmasa da eylül ya da ekim ayında erken seçim yapılması bekleniyor.

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