İtalya 0-0 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, son Avrupa şampiyonu ile yenişemed,.

Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakada iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesindeki son hazırlık maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

Başkent Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.