İsviçreli gazete 'DTÖ'nün başında bu nine olacak' başlığı için özür diledi

DTÖ'nün yeni lideri Dr. Ngozi Okonjo-Iweala hakkında atılan başlıkta "DTÖ'nün başında bu nine olacak" denmişti. Aargauer Zeitung adlı gazete ve aynı medya grubuna ait diğer iki basın organında da aynı başlıkla çıkan haber 9 Şubat'ta yayınlandı.

Gazete geçen cuma yayınladığı özür metninde başlığın "uygunsuz" ve "yersiz" olduğunu belirtti. "Editoryal hata nedeniyler özür dileriz" denilen açıklamada başlığın okuyucuların büyük tepkisini de çektiği ifade edildi.

Okonjo-Iweala, DTÖ Genel Direktörlüğü görevine getirilen ilk kadın olmanın yanında Afrika'dan atanan ilk kadın olma özelliğine de sahip. DTÖ'deki yeni görevine resmen başlamadan birkaç saat önce Twitter'dan manşete karşı dilekçe verenlere teşekkür eden kadın lider, "Bu gazetede ırkçı ve cinsiyetçi sözlere karşı hazırlanan dilekçeyi tüm kız kardeşlerim, BM Kadın Liderleri ve Cenevre'deki 124 Büyükelçinin imzalamasından dolayı minnettarım. Özür dilemeleri önemli ve zamanında" dedi.

I’m thankful to all my sisters, UN Women Leaders and the 124 Ambassadors in Geneva who signed the petition on calling out the racist & sexist remarks in this newspaper. It is important & timely that they’ve apologized. @phumzileunwomen, @Winnie_Byanyima pic.twitter.com/pyz1TQ3tKA