İsviçre'de alçak eylem!

PKK'lı teröristlerin Erdoğan ve Türk düşmanı eylemlerine bir yenisi daha eklendi.

İsviçre'nin Zürih kentinde, kendilerine "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adını verdikleri grup, üzerinde "Erdoğan'ı öldürün" yazan maketi Türk bayrağı ile birlikte ateşe verip slogan attı.

İsviçre polisinin seyirci kaldığı eylem PKK'lı teröristlerce organize edildi.

TSK ve MİT'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonlarla ağır darbe verdiği terör örgütü PKK'nın destekçileri çareyi maket yakmakta buldu.

Türkiye'den nota!

Skandal görüntülerin adından Türkiye, İsviçre'ye nota verdi!