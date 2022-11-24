İsviçre tek golle 3 puanı aldı!

2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı orta saha mücadelesiyle geçen maçta taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarının hemen başında, dakikalar 48'i gösterirken İsviçre'nin 25 yaşındaki forvet oyuncusu Breel Embolo tabelayı değiştiren golü attı. Maçın geri kalanında Kamerun net denilebilecek bir pozisyon yakalayamadı. İsviçre ise yakaladığı net pozisyonları kullanamadı ve maç 1-0'lık skorla sonuçlandı.

İsviçre'nin kaleyi bulan şut sayısı 3 olmasına rağmen Kızıllar 1 gol bulurken, Kamerun'un kaleyi bulan şut sayısı daha fazlayken gol bulamaması gol yollarında etkisiz olduğunu gösterdi.

Murat Yakın'ın öğrencileri ilk maçında 3 puanı alarak tur için avantaj sağladı. Futbolculuk geçmişinde yolu Türkiye'den geçen, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayan Rigobert Song'un öğrencileri ise ilk maçında puanla tanışamadı.

İsviçre ikinci maçını 28 Kasım Pazartesi günü Brezilya'ya karşı oynayacak. Kamerun ise aynı gün Sırbistan ile karşılaşacak.