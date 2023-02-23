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İsveç'ten ilginç NATO üyelik açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 30 NATO ülkesinin 28'inden onay aldıklarını belirten Billström, ülkesinin NATO üyeliğinin artık bir "an meselesi" olduğunu belirtti

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Billström, İsveç’in NATO üyeliğinin Ankara ile yaşanan gerilime rağmen gerçekleşeceğini belirtti.

Billström, halihazırda 30 NATO ülkesinin 28'inden onay aldıklarını belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı ayrıca, 'Mutabakat kapsamında kendimize taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek için çalıştık' dedi.

Hedeflerinin Temmuz ayındaki NATO zirvesinde üyelik hedefine ulaşmak olduğunu belirten Billström 'Artık Türkiye'nin onay sürecini başlatmasının zamanı geldi. Doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz.' açıklamasında bulundu.

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