İsveç'te YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı. Gösteride Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı.
Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.
Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.
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