İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor
İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinin farklı bölgelerinde, üzerine ve içerisine hakaret yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, üzerine ölüm tehdidi yazılan Kur'an-ı Kerim'in otobüs durağında, diğerlerinin de kamuya açık yerlerde bulunduğu belirtildi.
SVT'ye açıklamada bulunan Ronneby İslam Derneği üyesi Gudlaug Hilmarsdottir, olaya son derece üzüldüklerini ve Kur'an- Kerim'in hayattaki rehberleri olduğunu söyledi.
Ronneby'de 2020'de Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakılmıştı.
Polisin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurmasına rağmen failler yakalanamamıştı.
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