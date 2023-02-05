İsveç'te Gulca katliamı protesto edildi

İsveç Uygur Maarif Derneği tarafından Çin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde yapılan gösteride, "Çin Doğu Türkistan'dan çık", "Doğu Türkistan'a özgürlük" sloganları atıldı.

Göstericiler, Gulca katliamının kurbanlarının fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

Derneğin Siyasi İşler Başkanı Nijat Turghun, 5 Şubat 1997'de Gulca vilayetinde yüzlerce Uygur Türkünün katledildiğini belirterek, "5 Şubat Doğu Türkistan toplumunun vicdanında derin izler bırakmış, kolektif hafızasından asla silinmeyen kanlı bir gündür. Modern dünya ve insanlık için utanç verici bir gündür." diye konuştu.

Gulca katliamı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997'de meydana gelmişti. Bir evde Kur'an-ı Kerim okuyan kadınların baskınla gözaltına alınmasını protesto eden Uygur Türklerinin üzerine güvenlik güçleri tarafından ateş açılması sonucu, 800 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve 4 binin üzerinde Uygur Türkü tutuklanmıştı.