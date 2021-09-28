AjansHaber.com.tr Dünya İsveç'te korkutan patlama

İsveç'te bir apartmanda patlama meydana geldi: Çok sayıda kişi yaralandı!

İsveç'in Gothenburg kentinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonrası 25 kişinin yaralandığı ifade edildi. 3 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

İsveç'in Gothenburg şehrindeki bir apartmanda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polis konuyla ilgili soruşturma açıldığını belirtirken, yaralı 3 kadının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Patlamanın ardından birçok dairede meydana gelen yangınları söndürmek için kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Patlamaya neyin sebep olduğunun ise henüz belirlenmediği aktarıldı.

 

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