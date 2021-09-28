İsveç'te bir apartmanda patlama meydana geldi: Çok sayıda kişi yaralandı!

İsveç'in Gothenburg şehrindeki bir apartmanda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polis konuyla ilgili soruşturma açıldığını belirtirken, yaralı 3 kadının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Patlamanın ardından birçok dairede meydana gelen yangınları söndürmek için kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Patlamaya neyin sebep olduğunun ise henüz belirlenmediği aktarıldı.

#SONDAKİKA

İsveç'te patlama: Çok sayıda yaralı var



🔹İsveç'in Gothenburg kentinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonrası 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

🔹3 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor pic.twitter.com/yps3Oaed4y