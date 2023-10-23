İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü TBMM'de!

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi.

Bu önemli gelişmeyi İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Türkiye'nin de dahil olduğu 31 NATO üyesi ülkesinden onay alması gereken İsveç’in üyelik protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan protokol ile İsveç için NATO üyeliği süreci başlamış oldu. TBMM Başkanlığı’nın Genel Kurul Gündemi’ne sevk edeceği protokolün görüşülmesinin ardından yapılacak oylama ile beraber kabul edilmesi halinde İsveç’in üyeliği kesinleşmiş olacak.

Ancak NATO üyeliği konusunda AK Parti ve özellikle MHP kanadında gerek F-16’lar gerekse İsveç’in terör örgütlerine yaklaşımının halen istenilen düzeyde olmamasının TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya büyük etkisi olacağı da gelen bilgiler arasında.

İsveç, halen NATO düzeyindeki toplantılara aday ülke statüsüyle katılıyor.