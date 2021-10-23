İsveç'in en popüler rapçilerinden biri olan 19 yaşındaki Einar, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl bir çete tarafından kaçırılan İsveçli 19 yaşındaki ünlü rapçi Einar, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan rapçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsveç'in en popüler rapçilerinden biri olan 19 yaşındaki Einar, başkent Stockholm'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. Polis, şehrin güneyindeki Hammarby Sjöstah'da gerçekleşen saldırı sonrası cinayet soruşturması başlattı.

ÇETE BAĞLANTISI VAR MI?

Olayda en az iki şüpheli olduğunu açıklayan Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Şu an aktif olarak saldırının sebebini ve arkasında kim olduğunu belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İsveç kanalı SVT, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Einar'ın ölümünde çete bağlantısı olduğunu iddia etti.

GEÇEN SENE KAÇIRILMIŞTI

Genç rapçi, geçtiğimiz sene Varby çetesi tarafından kaçırılmış ve fidye istenmişti. Einar, önümüzdeki günlerde çeteyle ilgili bir davada ifade verecekti.

Tam adı Nils Kurt Erik Einar Gronberg olan rapçi, 2019 yılında Spotify'da İsveç'in en çok dinlenen sanatçısı olmuş, Grammis Ödülü ve çeşitli diğer ödüller kazanmıştı.