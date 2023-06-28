İsveç polisinden skandal karar!

İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

Daha önce benzer olaylar yaşanmıştı

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan bir provokasyona imza atmıştı.

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" demişti.

NATO için Türkiye'nin onayına ihtiyaçları var

İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçmiş durumda. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç bir kez daha skandal bir provokasyona ev sahipliği yapıyor.