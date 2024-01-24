İsveç oylamasından ilginç tespitler!

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ilgili kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından milletvekillerinin oy tercihleri de merak konusu oldu. Bazı milletvekilleri partisinin 'evet' kararına rağmen 'hayır' ya da 'çekimser' oy kullandı.

ABD ve Batı'nın dayatması sonucunda TBMM Genel Kurulu'na getirilen İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki teklif kabul edildi. TBMM'de 364 kişinin katıldığı oylamada 287 "kabul", 55 "ret" ve 4 "çekimser" oy kullanıldı. Oylamanın ardından milletvekillerinin tercihlerinin ne olduğu merak konusu oldu.

Oylamada kim grubuna aykırı hareket etti

Grup olarak teklife olumlu oy kullanacağını duyuran AK Parti’den iki milletvekili “ret” oyu verdi. Bu isimler Cemil Yaman ve İsmail Erdem oldu. AK Parti Milletvekili Muhammet Adak ise çekimser oy kullandı.

CHP’de ise İzzet Akbulut “ret”, Murat Çan ise “çekimser” oy verdi.

Teklifi destekleyen DEVA Partisi'nde de Elif Esen çekimser oy kullandı.

Cumhur İttifakı'ndan Meclis'e giren DSP İstanbul Milletvekili Önder Aksakal 'hayır' dedi.

Saadet Partisi grubundan ise ayrışarak teklife evet oyu veren Gelecek Partisi’nden ise Selçuk Özdağ da 'hayır' diyenlerden.

Bu arada TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya katılmayanlar var. İsveç oylamasına iktidar grubu partilerden 58 milletvekili katılmazken, muhalefetten 196 milletvekili oylamaya katılmadı.