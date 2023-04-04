AjansHaber.com.tr Dünya İsveç mahkemesinden skandal karar!

İsveç mahkemesi Kur-an-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı

İsveç'te, aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından İsveç polisinin güvenlik gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan karar, İdari Mahkeme tarafından "Anayasal haktır" denilerek iptal edildi.

Aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-Kerim'i yakarak gerçekleştirdiği çirkin eylem Türkiye ve İsveç arasında tansiyonu yükseltmişti.

Polis Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklamıştı

Rasmus Paludan'ın eyleminin ardından İsveç polisi geçtiğimiz ay İslam aleyhindeki eylemlerin ülkenin uluslararası çıkarlarına zarar verebileceği ve güvenlik endişesi oluşturabileceği gerekçesiyle 'Kur'an-ı Kerim yakma' eylemlerinin yasaklanmasına karar verdi.

İdari mahkeme yasak kararını bozdu

İsveç İdari Mahkemesi ise skandal bir karar aldı. Mahkeme, polisin Kur'an-ı Kerim yakma eylemini yasaklayan kararını bozdu. Mahkeme 'güvenlik riski endişelerinin' gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını belirtirken, Yargıç Eva-Lotta Hedin, "Polisin kararına yeterli destek sağlanamadı" ifadelerini kullandı.

Terör eylemi planlayan 5 kişi tutuklandı

Öte yandan İsveç İç Güvenlik Teşkilatı (Säpo) bu sabah 'terör eylemi' planladığından şüphelenilen 5 kişinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan kişilerin ocak ayında İsveç büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma eylemi ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Säpo terörle mücadele birimi başkan yardımcısı Susanna Trehorning, "Mevcut dava, İsveç Güvenlik Servisi'nin Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla bağlantılı olarak üzerinde çalıştığı birkaç vakadan biri" diye konuştu.

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