İsveç basını Başbakan Kristersson'u suçladı

Finlandiya'nın NATO'ya 31. üye olarak kabul edilmesinin ardından İsveç medyasında Başbakan Kristersson suçlandı. Kristersson'un süreci başarısız yönettiğine dikkat çekilerek "Duvara çarptık" yorumu yapıldı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılma süreci atılan imzalarla tamamlandı ve ülke, ittifakın 31. üyesi oldu. Finlandiya’nın katılımı, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun katılım belgelerini imzalayarak ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a vermesi ile resmiyet kazandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Yaptığı görüşmede İsveç’e atılması gereken adımları hatırlattı. Çavuşoğlu yaptığı Twitter paylaşımında, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart." ifadesini kullandı.

Finlandiya dün resmi olarak NATO’ya katılırken İsveç basınında öfke hakimdi. İsveç merkezli Aftonbladet gazetesi 'Tebrikler Finlandiya, ama bizi unutmayın' başlığı ile verdiği haberde "Başbakan en önemli görevinde başarısız oldu" ifadelerine yer verdi.

"En önemli görevinde başarısız oldu"

Aftonbladet gazetesinde şu ifadelere yer verildi;

'Ulf Kristersson, İsveç'in Finlandiya ile aynı zamanda NATO'ya katılacağına söz verdi. Şimdi bizsiz gidiyorlar.'

Kristersson'un süreci başarısız bir şekilde yönettiğini belirten gazete 'Kristersson duvara çarptı' dedi.

"Rusya için yenilgi"

Gazetede Wolfgang Hansson imzalı analizde ise iki ülkenin üyelik sürecinin Rusya için bir yenilgi olduğu kaydedildi:

“Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Finlandiya bayrağı bugün saat 15:35'te Brüksel'deki NATO karargahında dalgalandı. Finlandiya, tarihi bir genişlemeyle NATO'nun 31. üye devleti oldu. İsveç'in oldukça yakın bir gelecekte 32. ülke olarak seçilme olasılığı yüksektir. Güvenlik politikası açısından bu, Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal emri vermesinden bu yana Rusya yöneticileri için ilk kalıcı yenilgi.”

Rusya’nın NATO ile sınırını ikiye katladığını söyleyen Hansson “Yıllarca dolaylı tehditleriyle Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya girmekten korkutmaya çalışan Rusya, şimdi barışçıl bir komşuyu işgal etme başarısını göstererek her iki ülkeyi de askeri ittifakın kollarına atmayı rekor bir sürede başardı.” İfadelerini kullandı.