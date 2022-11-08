İsveç Başbakanı, toplantıda söz verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı. Liderlerin baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Görüşmelerimizde ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye yönelik ortak iradelerimizi belirledik. Bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim destekçisi olmuştur. Bu nedenle Madrid'de iki ülkenin katılımına onay verdik. Türkiye, PKK, YPG/PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadele ediyor. Bu örgütlerin hain saldırılarında 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik.

Kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz

İsveç, kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, bizde kendi güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz. Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama taahhütlerini vermesinden memnuniyet duyduk. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir.

Beklentilerimizi açık bir şekilde vurguladık.

İlişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz

Finlandiya'nın da dahil olduğu daimi ortak mekanizmanın ikinci toplantısı düzenlediğinde daha olumlu bir tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum. İsveç ile ikili ilişkilerimizi her alanda gerliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene rekor kırdı

Kristersson'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

PKK Bir terör örgütüdür

Türkiye'ye terörizmle mücadelesinde yardım etmek istiyoruz. İsveç PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor. İsveç, Finlandiya ile beraber NATO'ya başvurdu. Türkiye 70 sene önce katıldı. Bu ittifaka katılmak bizim için çok önemli bir güvenlik meselesi. Bizim yanımızda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Taahhütleri yerine getirme sözü

Terörizmden en çok etkilenen NATO müttefiklerinden biri Türkiye. İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere uyacaktır. İleride de müttefik olarak verilen taahhütleri yerine getirecektir. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız.