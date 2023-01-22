İsveç Başbakanı Kristersson sessizliğini bozdu!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Kur'an-ı Kerim yakılmasından sonra sessizliğini bozdu.

Kristersson sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez. Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Bugün Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum."