AjansHaber.com.tr Dünya Zelenskiy'nin AB liderlerine veda ettiğini söyledi

İsveç Başbakanı Andersson, Zelenskiy'nin AB liderlerine veda ettiğini açıkladı

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." cümlesiyle Avrupa Birliği (AB) liderlerine veda ettiğini söyledi.

Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu.

Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenskiy'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna’ya "Kırım’ın ilhakını tanı" mesajı verdi
Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası
Rusya'ya karşı yaptırımları duyurdu
Bir dahakine savaş programını düzenleyeceğim
Savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir
Rusya'ya karşı yaptırımları açıkladı
AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun