İstismar iddiasına AK Parti'den sert tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, istismar iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığımız müdahil oldu

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağ, "Bu durumu lanetliyoruz. Kesinlikle böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. Mağdurun yanındayız. Bakanlığımız müdahil oldu. Siyasi olarak da sonuna kadar takipçisi oluruz. Bu konuda bizim farklı bir şey düşünme ihtimalimiz yok. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok. İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz." ifadelerini kullandı.

Çelik'ten konuya ilişkin açıklama

Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Çelik "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz.

Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi, asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olmuştur."