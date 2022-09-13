İstiklal Marşı ve saygı duruşunda şapkasını çıkarmadı! O kaymakama tepki yağdı!

Ankara’nın Balâ ilçesinde 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan festival bu yıl çeşitli aktivelerle iki gün boyunca coşkuyla kutlandı. Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Balâ Belediyesi’nce ortaklaşa düzenlenen kutlamalar, Ankara Kulübü Balâ Şubesi ekiplerinin davullu zurnalı “Seymen Yürüyüşü” ile başladı.

Törene Balâ Kaymakamı Ramazan Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Nihat Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Ankara Kulübü Balâ Şubesi Başkanı Yılmaz Coşan, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Gürbüz, iş insanı Osman Şahin, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

BAŞKANLAR GÖZLEME PİŞİRDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Mamak Belediye Başkanı Köse, Balâ Belediye Başkanı Buran ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Osman Şahin’in de aralarında bulunduğu protokol heyeti yöresel halaylar çekti, ardından stantları dolaşarak gözleme pişirdi.

Festivalde sanatçılar Selma Geçer, Taylan Ülger, Özgür Eren ve Aysel Yakupoğlu sahne alarak vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

FESTİVAL AĞASI 1 MİLYON LİRA İLE MUSTAFA DOĞAN OLDU

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan festivalin en çok merak edilen ve beklenen bölümü “Ağalık Yarışı” oldu. Balâ’da çiftçiliğin yanı sıra Ankara’da Mali Müşavirlik de yapan Mustafa Doğan, 100 bin lira ile başlayan ağalık yarışındaki açık artırmayla 1 milyon lira vererek “Festival Ağası” seçildi. Mustafa Doğan yaptığı teşekkür konuşmasının ardından ağalığı Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran’a, Başkan Buran da festival ağalığını Balâlı hemşehrileri olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a hediye ettiğini açıkladı.

FESTİVAL KUTLAMALARINA KAYMAKAMIN SPOR ŞAPKASI DAMGA VURDU

Balâ 22’nci Hasat ve Kültür Festivali’ne Balâ Kaymakamı Ramazan Yıldırım’ın, törendeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sırasında başındaki spor şapkasını çıkarmaması damga vurdu. Protokol sırasındaki yeri dışında kenarda oturmasıyla da dikkatleri çeken Kaymakam Yıldırım’a vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Bu arada Kaymakam Yıldırım’ın, festival programı açılış töreninde yapması planlanan konuşmayı yapmak istememesi ve konuşmacı protokol listesinden tören öncesi adını çıkarttırması dikkatleri çekti.